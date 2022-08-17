Австралия лишила Россию земли для строительства посольства

Австралия лишила Россию земли для строительства посольства
Фото: Caleb Russell/unsplash.com
Канберрра недовольна затяжными работами в живописном месте города

Австралийские власти приняли решение аннулировать действие договора аренды с Российской Федерацией, касающегося строительства российского посольства в Ярралумле. Об этом говорится в заявлении Национальной столичной администрации (NCA).

Австралия предоставила России права аренды земли на строительство нового здания посольства взамен уже имеющегося в пригороде Гриффита в 2008 году, а позже, в 2011, разрешила произвести там строительство. Согластно договоренности, российская сторона обязалась возвести там здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен. 

"Блок представляет собой первоклассное место в центре Канберры, недалеко от озера Берли-Гриффин и здания австралийского парламента. Текущие незавершенные работы отвлекают внимание от общей эстетики, важности и достоинства территории, предназначенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице", – заявила исполнительный директор NCA Салли Барнс.

По ее словам, стороны долгое время вели переговоры по возобновлению строительства, но никаких конкретных заявлений по срокам от Москвы так и не получили. Последние годы площадка простаивает с начатыми строительными работами. 

В течение 20 дней после получения уведомления российская сторона должна расчистить участок, после чего он вернется в пул земель, доступных для аренды под дипломатические цели. Россия может снова подать заявление на аренду площади под посольство, которое будет рассмотрено австралийскими властями. 

Источник: Правительство Австралии ✓ Надежный источник
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