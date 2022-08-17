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Австралийские власти приняли решение аннулировать действие договора аренды с Российской Федерацией, касающегося строительства российского посольства в Ярралумле. Об этом говорится в заявлении Национальной столичной администрации (NCA).
Австралия предоставила России права аренды земли на строительство нового здания посольства взамен уже имеющегося в пригороде Гриффита в 2008 году, а позже, в 2011, разрешила произвести там строительство. Согластно договоренности, российская сторона обязалась возвести там здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен.
"Блок представляет собой первоклассное место в центре Канберры, недалеко от озера Берли-Гриффин и здания австралийского парламента. Текущие незавершенные работы отвлекают внимание от общей эстетики, важности и достоинства территории, предназначенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице", – заявила исполнительный директор NCA Салли Барнс.
По ее словам, стороны долгое время вели переговоры по возобновлению строительства, но никаких конкретных заявлений по срокам от Москвы так и не получили. Последние годы площадка простаивает с начатыми строительными работами.
В течение 20 дней после получения уведомления российская сторона должна расчистить участок, после чего он вернется в пул земель, доступных для аренды под дипломатические цели. Россия может снова подать заявление на аренду площади под посольство, которое будет рассмотрено австралийскими властями.
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