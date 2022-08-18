"Странные" отношения Индии и России вызвали недоумение в США

"Странные" отношения Индии и России вызвали недоумение в США
Фото: www.unsplash.com
Экс-рабовладельцам невдомек, почему Нью-Дели уважает Москву

Возомнившие себя правителем всей планеты Соединенные Штаты были уверены, что по щелчку их пальцев большая часть мира ополчится на Российскую Федерацию. Однако, не тут-то было. Теперь американцы посвящают целые аналитические статьи такому "странному" обстоятельству, как безмерное уважение со стороны ряда держав к Москве.

Под пристальное внимание американского журналиста Тома Рогана попала Индия. Эксперт искренне не понимает, почему Нью-Дели отказался осуждать действия Кремля по защите мирных жителей двух республик Донбасса, отмечает РИА ФАН. В качестве основной причины американец называет "странное уважение", которое в Индии испытывают к России.

Такое положение дел сильно раздражает жителя США, который считает, что действия Индии идут "вразрез с большинством демократий", передает телеканал RT.

Судя по всему, представитель страны, долгие десятилетия ни во что не ставившей несчастных рабов, забыл о колониальном прошлом Индии, которая напротив хорошо помнит, как с ней обращались англосаксы.

Источник: Washington Examiner ✓ Надежный источник
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