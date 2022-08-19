Новая жесткая задумка Вашингтона против России перепугала Госдеп

Новая жесткая задумка Вашингтона против России перепугала Госдеп
Фото: www.unsplash.com
В США перессорились из нюансов антироссийской политики

Соединенные Штаты Америки продолжают выступать с четких антироссийских позиций. Однако, как оказалось, в кулуарах американцы ведут серьезные споры о том, какие действия против нашей страны осуществлять не стоит. Местным журналистам удалось выяснить, что идея властей признать Россию "страной-спонсором терроризма" вызвала оторопь у Госдепа США.

Судя по всему, ведомство лучше представляет, чем может обернуться такая жесткая антироссийская выходка, отмечает интернет-издание URA.RU. В частности, данный шаг грозит привести к срыву ряда договоренностей, в том числе, связанных с поставками украинского зерна.

Соответствующую информацию публикуют корреспонденты авторитетного издания Politico. Журналисты утверждают, что представители Госдепа тайно обратились к Конгрессу США, который является главным вдохновителем скандальной инициативы, с предостережением, передает телеканал "360".

Отмечается, что сложившаяся ситуация серьезно беспокоит Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. Тамошние эксперты понимают, что такая прямая атака со стороны США – это перебор. После подобных шагов ни о каких взаимоотношениях с Россией и речи быть не может.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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