В Китае раскрыли причину мирового хаоса

В Китае раскрыли причину мирового хаоса
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты Поднебесной бдительно следят за событиями на международной арене

Уже для всех очевидно, что ситуация в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Кровавые конфликты в разных частях света приводят к огромным жертвам и дестабилизации ситуации. Виновника охватившего мир хаоса назвали в Китае.

По мнению местных экспертов, первопричиной раскола и резкой дестабилизации ситуации в мире стал диссонанс между стремительным ослабеванием США и их менталитетом мирового гегемона.

Соответствующими размышлениями поделились аналитики китайского издания Global Times. Специалисты подчеркнули, что давление со стороны коллективного Запада на Москву и Пекин никак не связано с поступками, которые осуществляют эти два крупнейших игрока международной арены. Беспорядочные действия Европы и США, направленные на дестабилизацию ситуации, вызваны исключительно их страхом потерять бразды правления миром, передает РИА ФАН.

В статье также отметили, что именно Россия и Китай стараются сохранить стабильность на международной арене. Если Вашингтон продолжит враждовать с этими странами, ему грозит "полная изоляция в мире"

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
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