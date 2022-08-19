Эксперты Поднебесной бдительно следят за событиями на международной арене

Уже для всех очевидно, что ситуация в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Кровавые конфликты в разных частях света приводят к огромным жертвам и дестабилизации ситуации. Виновника охватившего мир хаоса назвали в Китае.



По мнению местных экспертов, первопричиной раскола и резкой дестабилизации ситуации в мире стал диссонанс между стремительным ослабеванием США и их менталитетом мирового гегемона.

Соответствующими размышлениями поделились аналитики китайского издания Global Times. Специалисты подчеркнули, что давление со стороны коллективного Запада на Москву и Пекин никак не связано с поступками, которые осуществляют эти два крупнейших игрока международной арены. Беспорядочные действия Европы и США, направленные на дестабилизацию ситуации, вызваны исключительно их страхом потерять бразды правления миром, передает РИА ФАН.

В статье также отметили, что именно Россия и Китай стараются сохранить стабильность на международной арене. Если Вашингтон продолжит враждовать с этими странами, ему грозит "полная изоляция в мире"