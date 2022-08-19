Немецкие власти считают РФ причастной к "дезинформации" внутри страны

Президент Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг в беседе с изданием Handelsblatt заявил, что Россия пытается воздействовать на внутреннюю жизнь в Германии, чтобы разделить общество. В качестве инструментов российская сторона, по его словам, использует кибератаки и дезинформацию.

Он указал, что больше всего Москва предпринимает усилий по вопросу энергоснабжения Европы, пытаясь разжечь опасения в нехватке топлива грядущей зимой или дефиците продовольствия в стране.

В качестве доказательства, указывается в статье, используется аргумент с неопределенностью поставок российского энергоносителя в страну.

"Агрессивный конфликт России против Украины и его возможные последствия для экономики и ситуации с поставками в Германии в основном таят в себе большой потенциал для использования экстремистскими группами и государственными влиятельными лицами", – считает Хальденванг.

Также Россия якобы использует "страхи и ограничения", связанные с пандемией, для собственной "пропагандистской деятельности". Он полагает, что подобные нарративы будут только усиливаться с течением времени, чтобы "вбить клин" в немецкое общество.