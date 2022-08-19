Эксперт раскрыл тактику России в отношении Казахстана

Эксперт раскрыл тактику России в отношении Казахстана
Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Москва не переживает за ухудшение отношений между странами

Директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук в беседе с АиФ рассказал, почему Россия придерживается мягкой тактики в период напряженности отношений с Казахстаном. По его словам, сейчас у Москвы нет опасений, что отношения с соседней страной находятся в нестабильной точке. 

Эксперт заявил, что между государствами имеются проблемы технического и фундаментального характера. Внутри казахстанского общества есть серьезные противоречия, но решать их нужно с помощью мер социального и экономического характера – и лучше в условиях политического спокойствия. 

"Это не ведет к проблемам с Россией. Мы же не выламываем никому руки и не заставляем поддерживать Россию везде публично. Это делают США. Россия же разъясняет свою позицию всем", – пояснил он.

Сафранчук указал, что для российских властей публичная поддержка – это хорошо, непубличная тоже. К молчанию они относятся с понимаем. В Москве считают Нур-Султан партнером по евразийской экономической интеграции, и, по его мнению, серьезных опасений за отношения между странами у РФ нет. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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