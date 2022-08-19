Одна фраза Токаева на встрече с Путиным подала сигнал конфликте с Россией - СМИ

Одна фраза Токаева на встрече с Путиным подала сигнал конфликте с Россией - СМИ
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер сумел успокоить внутреннюю аудиторию, указав на отсутствие напряжения в отношениях

Сегодня, 19 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Во время части встречи, которая была публичной, казахстанский лидер подал успокаивающий сигнал собственному народу, передает "Московский комсомолец". 

Об этом, по мнению журналистов, говорит фраза Токаева о границе с Россией, внезапно брошенная перед публикой. Президент напомнил, что между странами самая протяженная сухопутная граница в мире, которая, отдельно отметил он, является делимитированной. 

"Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет", – подчеркнул лидер.

В статье МК указывается, что переговоры не освещались также широкомасштабно, как, к примеру, визит Эрдогана – долгое время о них было вообще ничего неизвестно. Прессу на мероприятие особо не позвали, никаких совместных заявлений по итогам у лидеров не было назначено, как и подписаний каких-либо документов. 

Журналисты считают, что на повестке у президентов были сложные вопросы двустороннего сотрудничества, поэтому особого внимания к ним привлекать не стали. Не исключено, что на личной встрече Владимир Путин решил расставить все точки над "i" в позиции Казахстана по текущему политическому кризису на фоне спецоперации на Украине. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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