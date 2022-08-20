Путин и Си испортят саммит G20 для других стран - СМИ

Путин и Си испортят саммит G20 для других стран - СМИ
Фото: Li Tao/XinHua/www.globallookpress.com
Визит высокопоставленных лиц будет иметь долгосрочные последствия для всех участников

Власти Индонезии подтверждают, что российский и китайский лидеры собираются лично приехать на саммит стран "Большой двадцатки" в ноябре на острове Бали. Помимо личных целей, Владимир Путин и Си Цзиньпин преследуют одну совместную, которая станет сигналом для остальных западных государств, пишет South China Morning Post.

Аналитики издания полагают, что, вне зависимости от позиции государств-участниц G20, визит глав России и Китая будет иметь долгосрочные последствия для всех. Скорее всего, мероприятие окажется испорченным. 

По их словам, Си с помощью своего визита намерен "отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения на уровне, существовавшем до пандемии". Путин, в свою очередь, хочет продемонстрировать, что западная изоляция России не удалась – страна до сих пор является важным игроком на геополитической арене. 

Эксперты указывают, что Запад может увидеть в визите Путина и Си два сигнала: что Китай готов стать более открытым, а Россия – триумфально возвращается на мировую арену. Другой вариант – лидеры обеих стран могут показать западным коллегам, что они готовы вместе сопротивляться устоявшейся системе мировой политики. 

Индонезия извлекает из личного присутствия глав России и Китая свою выгоду. Не поддавшись на политическое давление по поводу визита Владимира Путина, власти продемонстрировали нейтральный статус страны, что в будущем может сыграть для нее благоприятную роль. 

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник
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