Москва готова решительно ответить на все провокации

В минувший четверг три истребителя МиГ-31, оборудованных "Кинжалами", достигли калининградского аэродрома. Они были переброшены туда по решению Минобороны России на фоне военных провокаций европейцев. Как сообщают СМИ, вероятно, этот шаг стал предупреждением для пяти стран Европы, до которых в считанные минуты могут долететь российские истребители из Калининграда.

Журналист "Известий" Антон Лавров отмечает, что "Кинжалы" с дальностью в 2 тыс км могут достичь любой точки в Великобритании, которая недавно позволила своему самолету-разведчику нарушить российскую границу у мыса Святой Нос. Политическое напряжение провоцирует и Эстония, которая хочет превратить Балтику во внутреннее море НАТО и закрыть проход российских кораблей.

"Отправкой МиГ-31И в Калининград Москва демонстрирует свою готовность принять вызов и, в свою очередь, поднять ставки в продолжающемся противостоянии с коллективным Западом и НАТО", – считает обозреватель.

Американский аналитик Алистер Банколл в своей статье для Sky News придерживается аналогичного мнения. Однако он расширил вероятный список стран, которым было послано предупреждение. Оно касалось Польши и всех прибалтийских государств, которые в последнее время ощущают свою уязвимость для российского нападения.

Банколл пишет, что "Кинжалы" способны развивать невероятную скорость и при необходимости внезапно менять свое направление, что делает их неуязвимыми для всех современных защитных систем. При этом Москва имеет полное право размещать их в Калининграде, как минимум, руководствуясь аргументом, что не делает ничего такого, что не позволили бы себе НАТО в Восточной Европе.