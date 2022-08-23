Эксперт озвучил сценарий удара НАТО по российским территориям

Эксперт озвучил сценарий удара НАТО по российским территориям
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Он допустил, что в ход может пойти ядерное оружие

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин считает, что западные страны могут постоянного говорить о вероятных ядерных провокациях с российской стороны, чтобы отвести от себя подозрения. В действительности они давно проводят испытания ядерного оружия неподалеку от Калининграда, пишет "Украина.ру". 

Он рассказал, что с 2004 года НАТО проводят "Балтийское воздушное патрулирование", в котором принимают участие все западные ядерные державы. У них есть авиабомбы на 50, 100 и 500 килотонн. Некоторое время назад самолет военной авиации США даже проводил учения неподалеку от российских границ в Балтийском море. 

"Мы не знаем, несут ли они ядерное оружие, или нет. Нет инспекции. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждалось за столом переговоров", – указал эксперт.

По словам Козина, из-за этого у западных стран развязаны руки, они могут снова разместить ракеты средней дальности в Европе. И не исключено, что удар по российским территориям может пойти со стороны Прибалтики. 

Источник: Украина.ру
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