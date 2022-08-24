В Литве предрекли Калининграду незавидное будущее

В Литве предрекли Калининграду незавидное будущее
Фото: pixabay.com
Европейцы захотели подать Москве сигнал

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас считает, что вскоре Калининградская область может оказаться в не лучшем положении. Такое мнение он выразил в интервью "Укринформу", рассуждая о текущей ситуации в регионе. 

Журналисты поинтересовались у него, есть ли сейчас какие-то опасения по поводу Сувальского коридора, на что министр заявил – в проследнее время ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, как и безопасностью вокруг Литвы. Анушаускас полагает, что пока между Россией и Украиной идет активная стадия конфликта опасаться дестабилизации ситуации около польско-литовской границы не стоит. 

По его словам, все сильно изменится после того, как в конце года НАТО расширится, и членами альянса станут Финляндия и Швеция. 

"Уже не Сувальский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область – уязвимой частью России. <...> И я думаю – это важный месседж для России", – заявил он. 

Сейчас, заявил министр, в регионе расположены силы Североатлантического альянса, чтобы условно показать Москве, что страна готова отразить вероятную атаку. Однако если бы прослеживалась реальная угроза Литве, то на ее территории было бы в разы больше солдат НАТО. 

Источник: Укринформ
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