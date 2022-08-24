Политики могут провести переговоры с Владимиром Путиным

Политолог Алексей Мартынов полагает, что европейские страны должны воспользоваться предстоящим визитом Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", чтобы предпринять попытку сгладить напряжение в отношениях с Россией.

Эксперт отметил, что сейчас в Европе происходит истерия из-за поездки российского президента в Индонезию в ноябре. Однако она не связана с тем, что высокопставленным лицам придется встретиться с Путиным лицом к лицу – ведь некоторые не стесняются вести с ним личные беседы по телефону. Другой вопрос, что им, вероятно, придется поднимать тему разразившегося в мире кризиса и пытаться находить пути его решения.

"Эта воронка, которая всасывает весь мир. <...> История с поддержкой Украины и в результате ссоры с Россией ни к чему конструктивному не приводит, это очевидно", – указал он в беседе с "Пятым каналом".

Мартынов считает, что для европейских стран саммит G20 остался едва ли не единственной возможностью если не помириться с Москвой, то хотя бы снизить уровень напряженности в отношениях, что напрямую скажется на стабилизации "экономического цунами". Он выразил надежду, что страны смогут воспользоваться ситуацией.