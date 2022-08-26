Антироссийская коалиция затрещала по швам

Вашингтон при поддержке верных европейских сателлитов предпринял максимальные усилия для того, чтобы создать на Западе крепкий антироссийский союз. Однако реальное положение вещей делает свое дело – многие в Европе начинают понимать, кто на самом деле является главной империей зла и ставит под угрозу безопасность всего мира.



Так, в Соединенных Штатах Америки с прискорбием заявили, что на сторону России в вопросе определения первопричин украинского конфликта встал папа римский Франциск, отмечает интернет-издание URA.RU. К такому неприятному для вашингтонской администрации выводу пришел советник бывшего американского лидера Дональда Трампа по России Фиона Хилл.

Высокопоставленная американка утверждает, что религиозный лидер католиков убежден: коллективный Запад ведет прокси-войну на территории украинского государства против Российской Федерации. Именно его шаги вынудили Москву дать старт специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, отмечает РИА ФАН.

Таким образом, весьма неожиданный сторонник нашей позиции обнаружился в Ватикане. Хилл также отмечает, что западные эксперты продолжают спорить о вине НАТО в эскалации конфликта в Незалежной.