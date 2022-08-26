Глава республики не отвечает за свои слова

Французский лидер Эммануэль Макрон пытается играть роль главного мирового переговорщика. Его бесконечные звонки российскому главнокомандующему Владимиру Путину стали поводом для анекдотов. Однако в Пятой республике считают, что глава России давно перестал доверять этому политику.



На такое плачевное для парижской администрации положение дел обратил внимание известный французский журналист Николя Готье. Эксперт отметил, что слова Макрона расходятся с его действиями. Так, однажды он громогласно заявил о "смерти мозга" НАТО, однако это высказывание оказалось простым сотрясанием воздуха, отмечает телеканал "360".

Разумеется, Владимир Владимирович, который привык подкреплять слова делом, не может одобрять подобное поведение. Готье уверен, что Путин не доверяет Макрону, поскольку тот ведет противоречивую политику, передает канал RT.

Журналист считает, что главнокомандующий его страны весьма далек от "достойной дипломатии". Осудив однажды в резкой форме действия Североатлантического альянса, теперь он обеими руками поддерживает каждое военное решение США.