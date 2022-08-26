Почему Путин не доверяет Макрону: объяснил французский эксперт

Почему Путин не доверяет Макрону: объяснил французский эксперт
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики не отвечает за свои слова

Французский лидер Эммануэль Макрон пытается играть роль главного мирового переговорщика. Его бесконечные звонки российскому главнокомандующему Владимиру Путину стали поводом для анекдотов. Однако в Пятой республике считают, что глава России давно перестал доверять этому политику.

На такое плачевное для парижской администрации положение дел обратил внимание известный французский журналист Николя Готье. Эксперт отметил, что слова Макрона расходятся с его действиями. Так, однажды он громогласно заявил о "смерти мозга" НАТО, однако это высказывание оказалось простым сотрясанием воздуха, отмечает телеканал "360".

Разумеется, Владимир Владимирович, который привык подкреплять слова делом, не может одобрять подобное поведение. Готье уверен, что Путин не доверяет Макрону, поскольку тот ведет противоречивую политику, передает канал RT.

Журналист считает, что главнокомандующий его страны весьма далек от "достойной дипломатии". Осудив однажды в резкой форме действия Североатлантического альянса, теперь он обеими руками поддерживает каждое военное решение США.

Источник: Boulevard Voltaire ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

У Крымского моста появился самолет-разведчик НАТО

Судно кружило над Черным морем несколько часов

Папа римский не хочет приезжать в Киев после резкого выпада Зеленского

Киев пытается перетянуть священнослужителя на свою сторону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей