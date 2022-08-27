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Дефицит топлива в преддверии отопительного сезона, который уже стучится в европейские двери, грозит не только сменой политических элит в ЕС, но революцией. Такоего мнения придерживается глава Министерства юстиции Чехии Павел Блажек, выступивший перед депутатами.
Министр заявил, что кабинету министров необходимо срочно принимать меры по выходу из кризиса – иначе правительство поплатится собственнымми креслами и будет отдано на съедение народу.
В Чехии, добавил Блашек, давно не сталкивались с такой напряженностью – по крайней мере, с 1989 года, когда Чехославкия переживала Бархатную "революцию", по итогам которой в стране отстранили от власти компартию и избрали на должность президента страны Вацлава Гавела.
Европейские государства пытаются решить проблему с инфляцией из-за дефицита топлива. На фоне сокращения закупок российского топлива в ЕС резко растет стоимость электричества.
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