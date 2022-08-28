ЕС могут полностью лишить поставок российского газа

Европейцы опасаются, что плановая приостановка "Северного потока" на техобслуживание с 31 августа по 2 сентября может быть продлена на более долгий срок, пишет Daily Express. Журналисты полагают, что для ЕС впоследствии это станет "смертельным ударом".

Бывший советник по европейской энергетической безопасности в Государственном департаменте США Бенджамин Шмитт напомнил, что поставки газа по трубопроводу уже были сокращены на 80% на фоне стараний Евросоюза заполнить свои газовые хранилища к зиме. И несмотря на заявления о намерении отказаться от российского газа, европейский континент до сих пор серьезно зависит от поставок топлива из России.

"Это, безусловно, окажет давление на систему, в этом нет сомнений. Цель Москвы – создать неопределенность, как это произошло с предполагаемым ежегодным нормальным отключением газа в июле", – указал он.

Специалист не знает до конца, действительно ли "Газпром" проводит плановое обслуживание или ведет политическую игру, поэтому вопрос о возобновлении работы "Северного потока" после 2 сентября остается открытым.

Если поставки газа не восстановятся, то уже к январрю 2023 года у Европы не останется топливных запасов. Пока ЕС не имеет достаточного количества партнеров, чтобы восполнить потери из-за отказа от сотрудничества с Россией.