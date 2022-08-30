Небензя отразил странное предложение США "скинуться" на Афганистан

Небензя отразил странное предложение США "скинуться" на Афганистан
Василий Небензя. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую

Несколько десятилетий американская армия вместе со своими приспешниками оккупировала территории афганского государства. Тяжелое положение привело к серьезному упадку этой страны. Удивительно, что Вашингтон не считает себя виноватым в сложившейся ситуации. Более того, США почему-то требуют раскошелиться Россию и Китай. На такую странную позицию резко ответил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Высокопоставленный дипломат обратился к коллеге из США Линде Томас-Гринфилд. Та недавно объявила, что Москве и Пекину стоило бы выделить побольше денег на восстановление Афганистана, сообщает телеканал RT.

Такая наглость сильно удивила российского дипломата. Небензя отметил, что весьма странно просить деньги у Китая и России, учитывая, что именно Североатлантический альянс фактически "уничтожил экономику" Афганистана.

"Нас упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", – передает слова дипломатического сотрудника телеканал "360".

При этом Небензя подчеркнул, что Российская Федерация продолжит оказывать помощь Афганистану, а западным товарищам советует покаяться и расплатиться за разрушенные жизни огромного числа афганцев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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