Вашингтон пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую

Несколько десятилетий американская армия вместе со своими приспешниками оккупировала территории афганского государства. Тяжелое положение привело к серьезному упадку этой страны. Удивительно, что Вашингтон не считает себя виноватым в сложившейся ситуации. Более того, США почему-то требуют раскошелиться Россию и Китай. На такую странную позицию резко ответил постпред РФ при ООН Василий Небензя.



Высокопоставленный дипломат обратился к коллеге из США Линде Томас-Гринфилд. Та недавно объявила, что Москве и Пекину стоило бы выделить побольше денег на восстановление Афганистана, сообщает телеканал RT.

Такая наглость сильно удивила российского дипломата. Небензя отметил, что весьма странно просить деньги у Китая и России, учитывая, что именно Североатлантический альянс фактически "уничтожил экономику" Афганистана.

"Нас упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение", – передает слова дипломатического сотрудника телеканал "360".

При этом Небензя подчеркнул, что Российская Федерация продолжит оказывать помощь Афганистану, а западным товарищам советует покаяться и расплатиться за разрушенные жизни огромного числа афганцев.