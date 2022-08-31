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Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что санкции показали себя эффективным способом давления на Россию на фоне спецоперации. По его словам, благодаря им страна оказалась фактически отрезанной от остального мира.
В беседе с журналистами он назвал рестрикции "эффективными и правильными", передает телеканал "360". Они, по его словам, будут иметь накопительный эффект – чем дольше действовать, тем хуже окажутся последствия для России.
Также Шольц добавил, что Владимир Путин не ожидал подобного результата от западных ограничений, сообщает "Свободная пресса".
Политолог Сергей Наумов в беседе с Live24 оценил слова канцлера ФРГ. Он напомнил ему, что сейчас в Германии и в целом в Европе внутренняя политическая ситуация складывается не лучшим образом – и все из-за действия западных санкций.
"Скоро Шольц может отправиться в отставку из-за роста инфляции и недовольства его политикой, которая привела к снижению уровня жизни", – заявил эксперт.
Он указал, что предстоящей зимой немцы могут столкнуться с серьезной нехваткой газа для отопления собственных домов. Поэтому канцлеру нужно задуматься о жизни внутри собственной страны, а не о том, как бы навредить России.
Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик