Политику напомнили о том, к чему привели санкции в Европе

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что санкции показали себя эффективным способом давления на Россию на фоне спецоперации. По его словам, благодаря им страна оказалась фактически отрезанной от остального мира.

В беседе с журналистами он назвал рестрикции "эффективными и правильными", передает телеканал "360". Они, по его словам, будут иметь накопительный эффект – чем дольше действовать, тем хуже окажутся последствия для России.

Также Шольц добавил, что Владимир Путин не ожидал подобного результата от западных ограничений, сообщает "Свободная пресса".

Политолог Сергей Наумов в беседе с Live24 оценил слова канцлера ФРГ. Он напомнил ему, что сейчас в Германии и в целом в Европе внутренняя политическая ситуация складывается не лучшим образом – и все из-за действия западных санкций.

"Скоро Шольц может отправиться в отставку из-за роста инфляции и недовольства его политикой, которая привела к снижению уровня жизни", – заявил эксперт.

Он указал, что предстоящей зимой немцы могут столкнуться с серьезной нехваткой газа для отопления собственных домов. Поэтому канцлеру нужно задуматься о жизни внутри собственной страны, а не о том, как бы навредить России.