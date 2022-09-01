Когда Донбасс станет частью России: названа дата референдума

Когда Донбасс станет частью России: названа дата референдума
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Все зависит от обстановке на фронте

Референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках, на территориях Украины, подконтрольных Российской Федерации, могут провести до конца текущей осени. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники в администрации президента России.

Как отмечает источник, сентябрьский сценарий решили не приводить в действие. Кремль рассчитывает на проведение референдума с определением дальнейшего статуса Донбасса, Херсонщины, Запорожской и Харьковской областей до конца ноября 2022 года.

Ситуация располагает к тому, чтобы референдумы прошли в "отдаленной перспективе" (речь идет о ноябре). Один из вариантов предпролагал проведение референдума изначально в донбасских республиках, затем – на остальных территориях.

Одна из вероятных дат – 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства. Однако в действительности речь идет о весьма приблизительном варианте: все зависит от того, каким образом будет складываться ситуация на фронте.

Одна из причин, отмечает источник: союзные силы до сих пор не вышли на административные границы Донецкой области. Проводить референдум без ДНР в признанных границ неестественно: Кремль объявил еще 24 февраля, что цель спецоперации заключается в защите мирного населения.

Киев пытается помешать планам РФ по освобождению территорий: Банковая решила сорвать визит МАГАТЭ, которые должны оценить обстановку Запорожской АЭС, пострадавшей от постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Как пишет телеканал "360", 1 сентября снаряды взорвались в 400 метрах от первого энергоблока. Киев пытался с помощью диверсионной группы захватить ЗАЭС, уточняет "Свободная Пресса".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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