Обсуждать будущее России в Прибалтике собрались эмигранты и иностранцы

В Вильнюсе стартовал Конгресс Свободной России. В течение трех дней – с 31 августа по 2 сентября – русофобы всех мастей будут жить в 5-звездочном отеле, посещать банкеты и формировать "интеллектуальную альтернативу действующему режиму в РФ".

Мероприятие это – детище Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ). В 2016 году он вместе с бывшим активистом "Солидарности" Иваном Тюриным основал "Форум Свободной России", участники которого дважды в год встречаются за пределами РФ, чтобы обсудить, в каком направлении страна должна развиваться и какой прекрасной была бы жизнь, если бы у власти стояли они, то есть участники форума сотоварищи.

Впрочем, дальше пустой болтовни дело не идет. За прошедшие годы на Конгрессе не сформировали ни стратегическую программу, ни идеологическую альтернативу кремлевскому режиму. Даже среди российской оппозиции форум не заработал репутации эффективной политической площадки. Многие задавали справедливый вопрос: почему "интеллектуальную альтернативу" пытаются создать не внутри страны, задействуя местных активистов, а среди эмигрантов, которые предпочли покинуть Родину, с комфортом устроиться за границей, сами себя назначили элитой и позволяют себе свысока смотреть на бывших соотечественников.

Впрочем, нынешнее мероприятие в Литве заметно отличается от предыдущих. На фоне спецоперации на Украине эта площадка стала привлекательна не только для завсегдатаев Форума, но и для западной братии, не скрывающей русофобских взглядов. Так, среди гостей: экс-посол США в РФ Майкл Макфол, внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович, депутаты Европарламента, политики из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Для них это – лишний повод повторить антироссийские лозунги, которые активно подхватывают и развивают обиженные на Москву Михаил Ходорковский (признан иноагентом), Борис Невзлин, Гарри Каспаров. При этом в антипутинском угаре они легко переходят к идеям радикализма, которые, как показывает история, непредсказуемы и могут быть опасны для всего международного сообщества. Собственно, поэтому на Конгрессе желанным гостем и стал Арестович, откровенно транслирующий идеи нацизма и цитирующий Геббельса. На форуме в Вильнюсе его окружают единомышленники.

Однако среди участников Конгресса есть и иные фигуры, например, Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, Сергей Алексашенко, отец и сын Гудковы, Сергей Гуриев, Юлия Латынина. Они долгое время критиковали власть, отрабатывая западный заказ, и вдруг внезапно оказались не у дел. В ЕС они со своим "либерализмом" не нужны, а вернуться в РФ боятся – там им может грозить суд за распространение фейков. Жизнь в Европе, понятно, требует денег. Вот и трутся они рядом с теми, кто может подать на пропитание, используя мероприятие в Литве, чтобы напомнить спонсорам о себе.

При этом конкуренция среди них, не нужных Западу российских оппозиционеров, столь велика, что они грызутся уже между собой. Так Илью Пономарева, который перебежал на Украину и объявил себя лидером "повстанческого движения в России", его же бывшие соратники-либералы объявили нерукопожатным.

О том, что бывает, "когда в товарищах согласья нет", все объяснил еще баснописец Иван Крылов: возни и криков много, а толку ноль. В русской литературе, вообще, доходчиво описаны многие процессы, происходящие в нашем современном обществе. Видимо, поэтому участники Конгресса и претенденты на "интеллектуальную элиту свободной России" так поддерживают курс на отмену русской культуры в мире.