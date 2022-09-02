Путин остановил кортеж в центре города и пообщался с жителями: видео

Путин остановил кортеж в центре города и пообщался с жителями: видео
Фото: Kremlin Pool/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
Глава РФ поинтересовался, не обижает ли местных губернатор

Российский лидер Владимир Путин решил посетить Нахимовское училище в Калининграде. После состоявшегося визита президент направился по своим дальнейшим делам, однако, проезжая по одной из городских улиц, остановил кортеж, решив пообщаться с местными – они стояли за ограждениями, выжидая момент, когда покажется президентское авто с сопровождением.

Ролики уже облетели сеть. Одно из видео, по всей вероятности, сделано местным жителем еще 1 сентября. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как кортеж притормаживает, а затем из задней двери авто выходит президент России, который спрашивает, не обижают ли жителей местные власти.

После утвердительного ответа и одобрительных возгласов горожан глава государства попрощался, после чего кортеж тронулся, передает телеканал МИР24.

Напомним, накануне президент РФ направился в Калининград с официальным визитом, где у него состоялась встреча с главой региона Андреем Алихановым. Путин также посетил филиал Нахимовского училища.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Немцев ужаснуло предложение властей уничтожить "Северный поток-2"

Народ возмутила политическая линия демократов

В США запаниковали из-за нового супероружия Путина

Американцы внимательно следят за достижениями наших конструкторов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей