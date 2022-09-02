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Российский лидер Владимир Путин решил посетить Нахимовское училище в Калининграде. После состоявшегося визита президент направился по своим дальнейшим делам, однако, проезжая по одной из городских улиц, остановил кортеж, решив пообщаться с местными – они стояли за ограждениями, выжидая момент, когда покажется президентское авто с сопровождением.
Ролики уже облетели сеть. Одно из видео, по всей вероятности, сделано местным жителем еще 1 сентября. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как кортеж притормаживает, а затем из задней двери авто выходит президент России, который спрашивает, не обижают ли жителей местные власти.
После утвердительного ответа и одобрительных возгласов горожан глава государства попрощался, после чего кортеж тронулся, передает телеканал МИР24.
Напомним, накануне президент РФ направился в Калининград с официальным визитом, где у него состоялась встреча с главой региона Андреем Алихановым. Путин также посетил филиал Нахимовского училища.
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