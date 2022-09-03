Медведев обозначил одну лучшую гарантию сохранения великой России

Медведев обозначил одну лучшую гарантию сохранения великой России
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва способна за себя постоять

Бывший российский лидер Дмитрий Медведев заявил, что у нашей страны есть одна лучшая гарантия сохранения собственного величия. Как подчеркнул заместитель руководителя Совета безопасности РФ, такой гарантией "великой России" является ядерный арсенал.

Государственный деятель напомнил, что после развала Советского Союза Россия выступила его правопреемницей и получила в свое распоряжение весь ядерный арсенал крупнейшего государства. Медведев отметил, что руководители СССР и РФ не позволили растащить советское ядерное оружие по странам, на которые развалился Союз.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в противном случае мировая безопасность оказалась бы под огромной угрозой. Сегодня именно ядерное оружие сдерживает противников России от прямой агрессии.

Как известно, сейчас все внимание международного сообщества приковано к ситуации на территории украинского государства. Недавно Минобороны поделилось видео с работой подразделений ВДВ, которые победоносно остановили прорыв вояк ВСУ во время специальной военной операции по защите двух донбасских республик. Кадры публикует "Пятый канал".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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