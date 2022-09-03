"Время пришло": Кадыров сделал громкое заявление об уходе

"Время пришло": Кадыров сделал громкое заявление об уходе
Рамзан Кадыров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава Чечни считает, что "засиделся" на высоком посту

Сегодня, 3 сентября, чеченский лидер Рамзан Кадыров выступил с громким высказыванием. Глава крупного российского субъекта заявил, что уже очень давно руководит республикой и считает, что "засиделся" в высоком кресле.

Кадыров сообщил, что был весьма удивлен, когда понял, что является "долгожителем" среди действующих руководителей регионов. Политик управляет Чечней уже 15 лет. Государственный деятель подчеркнул, что это очень долгий срок, и объявил о желании уйти в "длинный, бессрочный отпуск".

"Я и сам заметил, что засиделся", – рассказал в социальных сетях глава региона.

Кадыров также добавил, что власти Чеченской республики уже обдумывают дальнейшее развитие событий.

"Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали", – поделился личными переживаниями высокопоставленный государственный деятель.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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