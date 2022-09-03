Пентагон создал дрон для распространения зараженных насекомых

Пентагон создал дрон для распространения зараженных насекомых
Фото: www.unsplash.com
Разработки американцев угрожают мировой безопасности

В российском Минобороны поделились весьма тревожными новостями. Выяснилось, что американцы разработали специальный беспилотник с контейнером для инфицированных насекомых. Появление такого средства для распространения биологического оружия представляет серьезную угрозу для мировой безопасности.

Об очередном достижение злых "гениев" из Соединенных Штатов Америки рассказал глава войск биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Военный сообщил, что американцы уже запатентовали новую разработку. В описании к устройству указано, что оно способно ликвидировать военнослужащих противника без риска для американских бойцов.

Специалист отметил, что у российской стороны есть информация о появлении патента. Однако известно, что согласно американским законам, патент может быть выдан только при наличии готового устройства. Это значит, что на вооружении у американцев уже есть смертоносный беспилотник, который может распространять опасную заразу с помощью насекомых.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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