Вашингтон не готов мириться с победой Москвы

Союзные войска России и ЛДНР успешно выполняют поставленные перед ними в рамках спецоперации задачи. Достижения наших бойцов приводят в бешенство западных кураторов киевского режима. По мнению обозревателя РИА "Новости" Виктории Никифоровой, уже в самое ближайшее время Вашингтон намерен открыть второй украинский фронт.



Регулярные провалы Вооруженных сил Незалежной заставляют их кураторов из Соединенных Штатов Америки и Европейского союза искать новые пути противостояния с Российской Федерацией. По мнению опытного эксперта, второй точкой напряженности могут стать Курильские острова.

Аналитик напомнила, что бывший помощник замглавы ВМС Америки Сет Кропси отмечал, что Военно-морской флот нашей страны "недостаточно ослаблен". Лучшим вариантом, по мнению американцев, будет устроить провокации против наших военных в Тихом океане, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Вашингтонская администрация надеется, что такие провокации позволят вывести Армию России из равновесия – США все еще рассчитывают переломить ход спецоперации в пользу украинских вояк.

Тем временем, бойцы союзной армии продолжают ликвидацию украинских боевиков и наемников. Снайпер легендарного батальона "Пятнашка" рассказал, как двое суток следил за наемницами из Литвы, а затем успешно уничтожил непрошенных гостий, передает "Пятый канал".