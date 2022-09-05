Глава государства оспорил ассоциирующийся с Японией статус

Российский лидер Владимир Путин преподал мировому сообществу урок по географии, напомнив, что на самом деле именно российские территории можно назвать Страной восходящего солнца. Главнокомандующий отметил, что наши земли находятся значительно более на востоке, чем Япония, которую обычно называют соответствующим образом.



Владимир Владимирович принял участие в экофоруме "Экосистема. Заповедный край". Один из активистов в разговоре с президентом сообщил: он считает, что началом нашей державы стоит считать Камчатку. На это Путин ответил, что государство начинается с человека, где бы территориально он не находился.

Продолжая свою мысль, президент добавил, что именно Российскую Федерацию можно по праву назвать Страной восходящего солнца. Главнокомандующий напомнил, что Камчатка находится значительно восточнее Японии. Еще более восточной страной является Новая Зеландия, однако восточнее этого государства находится российская Чукотка.

"В этом смысле страна "восходящего солнца" – это Россия", – подчеркнул президент. Его слова приводит телеканал "360".

При этом Владимир Владимирович сделал особый акцент на том, что самым важным достоянием страны являются не его территориальные характеристики, а люди.