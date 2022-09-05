Подведены итоги выборов главы Консервативной партии

Сегодня, 5 сентября, стало известно, кто возглавит британское правительство. По итогам голосования высокий пост заняла руководительница Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Трасс набрала 81,3 тысяч голосов консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак – 60,4 тысяч.

Стоит отметить, что ситуация на территории британского государства оставляет желать лучшего. В стране разразился серьезный экономический кризис. Во многом плачевное положение британцев объясняется жесткой санкционной политикой Лондона.

В зарубежной прессе пишут, что новый премьер-министр столкнется с крупнейшими за несколько десятков лет вызовами. Как известно, высокий уровень инфляции в этой стране резко обрушил комфортность жизни британцев.





По всей вероятности, бывший премьер Борис Джонсон передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня. В этот день королева примет обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

Напомним, Лиз Трасс известна своей резко антироссийской позицией. Политик не раз заявляла, что бросит все силы на поддержку киевского режима и продолжит отчаянную борьбу с Москвой. Как известно, многие западные политики абсолютно необоснованно винят во всех бедах именно Россию.