Time: через полвека Россия станет лучшим местом на планете

Time: через полвека Россия станет лучшим местом на планете
NASA Earth/www.globallookpress.com
А Москве придется принимать мигрантов со всего земного шара

Журналист, телеведущая и лектор Гайя Винс заявила, что вследствие глобального потепления солнечные штаты, такие как Флорида, Гавайи и Калифорния, моментально опустеют – американцы переселятся на север, к Аляске, где и начнут строить новую жизнь. А наибольшую выгоду получит Россия, пишет автор в своем материале для Time.

За предстоящие пятьдесят лет многие страны ждет отток населения – побережье и тропики замрут.

"Невыносимо высокая температура в сочетании с более высокой влажностью превратит огромные участки земного шара в смертельные для жизни. Огромному населению, спасающемуся от тропиков, побережья и ранее пахотных земель, придется искать новые дома. Или вы будете среди них, или вы будете принимать их. Эта миграция уже началась – мы все видели потоки людей, бегущих из пострадавших от засухи районов Латинской Америки, Африки и Азии, где сельское хозяйство и другие средства к существованию в сельской местности стали невозможными", – пишет Винс.

Россия же со своими северными широтами окажется "полным победителем и получит больше выгоды из-за роста температуры", считает автор.

По мнению обозревателя, уже в 2080 году в Сибири исчезнет свыше 50% вечной мерзлоты, из-за чего российский Север окажется привлекательным местом для жизни.

Источник: Time ✓ Надежный источник
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