Горбачев – президент США: какая судьба ждала бы американцев

Горбачев – президент США: какая судьба ждала бы американцев
Михаил Горбачев. Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Западный обозреватель пофантазировал на интересную тему

Недавно оборвался земной путь первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Как известно, этот политический деятель и его решения особо пришлись по вкусу Западу. Как могла сложиться судьба США, если бы пост главнокомандующего в свое время занял ныне покойный госдеятель, поразмышлял американский аналитик Харлан Ульман.

Журналист отметил, что Горбачев мог бы появиться на свет в скромном фермерском семействе. После этого он мог выиграть грант, получить престижное образование и поработать в столичной юридической фирме. Однако стремление влиять на жизни сограждан вернуло бы американского Горбачева в родной город, передает размышления журналиста издание РИА ФАН.

При поддержке республиканцев политик должен был занять пост мэра, а потом стать руководителем Национальной ассоциации губернаторов. По мнению американского журналиста, после этого возглавляемый Горбачевым штат начал бы процветать, а там и до вице-президента США недалеко. Пост главы государства мог перейти Горбачеву неожиданно, после внезапной смерти его предшественника, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Затем, как считать Ульман, новоиспеченный президент руководствовался бы двусторонним подходом. С одной стороны, он начал бы реструктуризацию исполнительной власти, а также организовал бы общенациональный референдум по ряду ключевых вопросов. По мнению журналиста, именно такой подход мог спасти положение дел в Соединенных Штатах Америки.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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