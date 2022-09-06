США ждет разрушительная гражданская война – Симоньян

США ждет разрушительная гражданская война – Симоньян
Фото: www.unsplash.com
Американская империя разваливается на глазах

Долгие годы Соединенные Штаты Америки представляли собой молодую быстро развивающуюся страну, которая задавала тон на международной арене. Однако всего за несколько десятилетий государство резко сменило курс и постепенно выбивается из лидеров. По мнению известной российской журналистки Маргариты Симоньян, накал страстей в этой стране подошел к критической отметке.

Так, главред МИА "России сегодня" уверена, что уже в самом ближайшем будущем в Америке может начаться кровавая гражданская война. Если раньше Соединенные Штаты представляли собой великую страну, то сейчас это государство с непонятным будущем.

Всего лишь три десятилетия назад мало кто в Америке мог подумать, что державе грозит гражданская война. Эта мысль была дикой и нелепой для большинства жителей США. Сейчас ситуация резко изменилась. По мнению Симоньян, дело в том, что власти навязывают населению "идеологический фанатизм", который может обернуться самыми ужасными последствиями для всей страны, передает "Общественная служба новостей"

Тем временем, Вашингтон продолжает усугублять ситуацию в мировом пространстве. Еще совсем недавно там звучали заявления о том, что Россию нужно признать страной-спонсором терроризма. Удивительно, но американский главнокомандующий Джо Байден проявил благоразумие и отказался поддерживать эту дикую инициативу, отмечает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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