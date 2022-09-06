Западная пресса вновь трубит о "кознях" Москвы

Как известно, одной из основных задач зарубежных СМИ является создание образа империи зла вокруг Российской Федерации. На этот раз американские журналисты решили связать воедино пользующуюся дурной славой на Западе Северную Корею и Россию. Так, авторитетное местное издание The New York Times объявило, что получило секретные данные от американской разведки по поводу "действий" нашей страны.



Сообщается, что российские военные якобы начали активно закупать артиллерию у Корейской Народно-Демократической Республики. Такую информацию журналистам предоставили американские шпионы. Они заявляют, что уже в самое ближайшее время "миллионы снарядов и ракет" могут поступить из Пхеньяна в Москву.

Американцы пишут, что на такой "отчаянный" шаг Россию толкнули западные санкционные ограничения, которые якобы не позволяют стране пополнить запасы боеприпасов.

Также в статье пафосно указано, что Вооруженные силы Российской Федерации сильно "страдают" из-за санкций Запада, которые якобы нарушили снабжение наших военнослужащих и резко ухудшили их положение на украинском фронте. Очевидно, что зарубежные писаки стараются создать удобоваримый для них образ ситуации, который имеет мало общего с действительностью.