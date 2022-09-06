Лавров дал дельный совет ставшей британским премьером Лиз Трасс

Лавров дал дельный совет ставшей британским премьером Лиз Трасс
Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политику стоит глянуть себе под нос

Накануне, 5 сентября, стало известно, что новым британским премьер-министром стала руководительница местного МИД Лиз Трасс. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал это важное для международной арены событие и сразу же дал британке дельный совет.

Как известно, госпожа Трасс славится своими резкими антироссийскими высказываниями и откровенно русофобской позицией. Еще до избрания она объявила, что будет делать все для того, чтобы "остановить" российского лидера Владимира Путина и бросит все силы на поддержку киевского режима.

Сергей Лавров отметил, что никаких позитивных ожиданий у Москвы по поводу смены британских премьер-министров нет. При этом руководитель российского МИД посоветовал британке в первую очередь разобраться с собственными соседями.

Прежде чем заниматься делами, которые находятся далеко за пределами Евросоюза, ей стоило бы определиться с позицией по ближайшим странам. Например, с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"В том числе, определиться наконец, для нее президент Макрон – друг или враг?" – отметил Лавров.

Российский дипломат подчеркнул, что значительно важнее разобраться с насущными проблемами, а "не бросать свой взор далеко за пределы границ".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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