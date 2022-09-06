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Накануне, 5 сентября, стало известно, что новым британским премьер-министром стала руководительница местного МИД Лиз Трасс. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал это важное для международной арены событие и сразу же дал британке дельный совет.
Как известно, госпожа Трасс славится своими резкими антироссийскими высказываниями и откровенно русофобской позицией. Еще до избрания она объявила, что будет делать все для того, чтобы "остановить" российского лидера Владимира Путина и бросит все силы на поддержку киевского режима.
Сергей Лавров отметил, что никаких позитивных ожиданий у Москвы по поводу смены британских премьер-министров нет. При этом руководитель российского МИД посоветовал британке в первую очередь разобраться с собственными соседями.
Прежде чем заниматься делами, которые находятся далеко за пределами Евросоюза, ей стоило бы определиться с позицией по ближайшим странам. Например, с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
"В том числе, определиться наконец, для нее президент Макрон – друг или враг?" – отметил Лавров.
Российский дипломат подчеркнул, что значительно важнее разобраться с насущными проблемами, а "не бросать свой взор далеко за пределы границ".
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