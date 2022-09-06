Политик уверяет, что Минск и Москва готовились атаковать ЕС вместе

В Польше завершили возведение забора на границе с Белоруссией. По этому поводу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий провел брифинг для прессы возле нового объекта.

Политик заявил, что после миграционного кризиса 2021 году случаи незаконного пересечения границы крайне редки. По его мнению, это говорит о том, что она является "одной из наиболее защищенных в ЕС".

"Около 8-9 месяцев назад эта граница была почти полностью открыта для провокационных действий со стороны Лукашенко и его хозяина Путина", – заявил он.

Моравецкий указал, что именно в этой точке должна была стартовать атака на страны ЕС, но благодаря возведению забора этого не произошло.

Сейчас между Белоруссией и Польшей возведено ограждение длиной 186 км и высотой 5 метров, однако работы обеспечению безопасности границы продолжат. Власти планируют оснастить забор системой электронного наблюдения. Весь проект обошелся государству в 340 млн евро.

На аналогичный шаг также пошли власти Литвы, которые после миграционного кризиса решили построить ограждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией. О намерении установить приграничный забор с Россией также заявляла Финляндия.