Россия пообещала Западу "сюрприз" на заседании СБ ООН по Украине

Россия пообещала Западу "сюрприз" на заседании СБ ООН по Украине
IMAGO/MARC JOHN/www.globallookpress.com
Бесчинства США не останутся без ответа

Соединенные Штаты вместе с Албанией намерены вынести на обсуждение предстоящего заседания Совбеза Организации Объединенных Наций новую тему – коллективный Запад пытается запустить кейс с "фильтрацией" украинцев на территории РФ, указал зампред Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Представитель РФ уточнил, что "демократический мир", высосав вновь из пальца неудобную, со своей точки зрения, тему после тщательного перебора всех возможных, настоял на "фильтрации".

Однако Москва не собирается стоять в стороне – у нее найдется равнозначный ответ на действия патнеров. Россия также готовит для добрых коллег "кое-какие сюрпризы". По этой причине, указал Полянский, Западу не стоит расслабляться раньше времени и считать, что он сможет застать Кремль врасплох.

По некоторым данным, предстоящее заседание Совбеза организации будет отведено ситуации на Украине и пройдет 22 сентября на уровне министерств. Ожидается появление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, а также главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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