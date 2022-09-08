Лондону безразличны жертвы, на которые придется пойти ради этого

Политолог Алексей Кочетков считает, что Великобритания в вопросе российско-украинского кризиса стремится усугубить ситуацию настолько, насколько это возможно. Единственная цель Лондона – стать еще богаче за счет обеднения других, указал он в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт считает, что британских политиков не волнует, как кризис влияет на европейскую экономику. В результате промышленность в Европе становится абсолютно недееспособной, а британцы, по задумке, единственными выйдут сухими из воды.

Сейчас, по его словам, на Украине происходит настоящая гуманитарная катастрофа. Однако Лондону это безразлично, передает Общественная служба новостей.

"Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу", – считает Кочетков.

Политолог выразил мнение, что в дальнейшем Британия планирует "разорвать на части" страну и получить все богатства, которыми она владеет, пишет URA.RU.

Поэтому в данной ситуации нет поставок вооружения, которые можно считать чрезмерными – британцы пойдут на любые действия, чтобы достичь желаемого. Сейчас пострадала Украина, следующая – Польша, затем может следовать Чехия. По его словам, Великобритания уже готовит к крупному военному конфликту не только польских военных, но и НАТО.

Всю Европу ждет очень тяжелая зима, после которой, полагает эксперт, европейцам начнут объяснять, что для избежания повторения ситуации нужен разгром России – разорвать страну на части и забрать все, что ей принадлежит.