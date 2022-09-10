Слишком любят русских: Евросоюз готовится к исключению Венгрии

Брюссель действует методом кнута и пряника

Глава министерства по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что венгерские коллеги демонстрируют глубокое несогласие в фундаментальных вопросах – дело дошло до того, что Будапешт находится "на краю пропасти". Теперь же стоит вопрос о дальнейшем членстве Венгрии в составе Евросоюза.

В частности, венгры не разделяют санкционную политику Европейского союза в отношении Российской Федерации. Бек считает, что ситуация рано или поздно приведет к выходу Венгрии из ЕС.

Задача чешской стороны как председательствующей в Совете Европейского союза (и Бека в частности) – сохранение Венгрии "в европейском русле".

Министр выразил надежду, что Будапешт сохранит членство – есть положительный сигнал, так как Венгрия отказалась от своего требования исключать из своих санкционных списков трех бизнесменов из РФ. Вопрос вызвал серьезнейшее недопонимание в европейских кругах.

Источник: Český rozhlas Plus ✓ Надежный источник
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