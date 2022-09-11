Жители недовольны сложившемся в стране кризисом

Недовольные планом развития страны жители Финляндии вышли на улицы, чтобы выразить протест сложившиеся ситуацией. По подсчетам журналистов, в митингах приняли участие порядка 700 человек.

Как сообщает "Пятый канал", народ требовал разорвать договор с европейским сообществом, а также отставки действующего правительства под предводительством премьер-министра Санны Марин. Также граждане протестуют из-за экономического кризиса.