Финны потребовали разорвать договор с ЕС во время протестов

Жители недовольны сложившемся в стране кризисом

Недовольные планом развития страны жители Финляндии вышли на улицы, чтобы выразить протест сложившиеся ситуацией. По подсчетам журналистов, в митингах приняли участие порядка 700 человек.

Как сообщает "Пятый канал", народ требовал разорвать договор с европейским сообществом, а также отставки действующего правительства под предводительством премьер-министра Санны Марин. Также граждане протестуют из-за экономического кризиса. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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