Как не попасть в ловушку ЦИПсО

Как не попасть в ловушку ЦИПсО
Фото: Maksim Konstantinov /GLOBAL LOOK press
Группы украинских диверсантов проникают не только на неподконтрольную Киеву территорию на земле, но и в Интернете

В сложный период, когда душой и сердцем россияне вместе с военными и населением на Донбассе, эмоции порой берут верх над здравым смыслом. Этой ситуацией успешно пользуется ЦИПсО – Центр информационно-психологических операций на Украине, агенты которого под видом блогеров или комментаторов в телеграм-каналах разносят по Интернету самые абсурдные, по зрелому размышлению, мысли.

Последний пример: рассуждения об отсутствия координации действий среди силовиков, занятых в спецоперации. После того, как российское командование приняло решение о перегруппировке войск на харьковском направлении и оставлении Балаклеи и ряда других небольших населенных пунктов ради сохранения личного состава, в телеграм-каналах активно стала продавливаться идея, что виной всему межведомственный раздрай между армией, Росгвардией, ФСБ.

На самом деле, мысль о мифическом разладе силовиков идет из бородатых анекдотов: как-то в народе принято считать, что одни ведомства не признают авторитет других, конкурируют и даже враждуют.

"Враг этим пользуется. Периодически всплывающая информация о конфликтах – обычное #ципсо, которого каждый из нас уже вдоволь наглотался в комментах. Подобного рода фейки должны не только напугать нас, но и в конечном счете подорвать межведомственное взаимодействие – все по учебнику",

объясняет публицист Михаил Делягин. Он напоминает, что "в недавних событиях на харьковском направлении равно героически звучат и Росгвардия, и ВС РФ, и народная милиция республик", так что фейк о разладе в рядах силовиков не выдерживает критики.

Еще один миф, который успешно используется для информационной диверсии, – мнимая конкуренция между ФСБ и ГРУ. Люди, которые хоть немного разбираются в ситуации, понимают, что эти два ведомства работают в разном поле: одно обеспечивает внутреннюю безопасность, другое ведет военную разведку. Им просто делить нечего. Но учитывая, что деятельность ФСБ и ГРУ крайне засекречена, официальные комментарии от них поступают редко, про них легко раздувать любой бред.

"Данный фактор обязательно необходимо учитывать при анализе ситуации в зоне ведения СВО, ведь таким образом Киев пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя – вместо этого "перемоги" происходят в соцсетях, создается пропагандистская картинка",

предупреждает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Под наибольшим ударом в такой инфовойне находятся военные блогеры. Они, безусловно, являются лидерами мнений с тысячами подписчиков и обязаны фильтровать провокации ЦИПсО. Сейчас противник особенно заинтересован в том, чтобы их дезинформировать и пытаться транслировать с их площадок фейки. Ведь даже опытные военные обозреватели не застрахованы от обмана со стороны информаторов, которых мог подкупить или подготовить киевский режим.

Выход тут один: как бы ни было сложно, нужно включать голову и трезвым взглядом оценивать ситуацию. Ведь, как напоминает Мухин, "Интернет помнит всё".

новости партнеров

"Все это разлетится": на Украине заявили о намерении расчленить Россию

Украинцы не стали исключать возможности зайти на территорию соседа

Минобороны Британии пришлось оправдываться после разоблачения Путина

В Лондоне выдвинули Москве встречные обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей