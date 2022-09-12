Группы украинских диверсантов проникают не только на неподконтрольную Киеву территорию на земле, но и в Интернете

В сложный период, когда душой и сердцем россияне вместе с военными и населением на Донбассе, эмоции порой берут верх над здравым смыслом. Этой ситуацией успешно пользуется ЦИПсО – Центр информационно-психологических операций на Украине, агенты которого под видом блогеров или комментаторов в телеграм-каналах разносят по Интернету самые абсурдные, по зрелому размышлению, мысли.

Последний пример: рассуждения об отсутствия координации действий среди силовиков, занятых в спецоперации. После того, как российское командование приняло решение о перегруппировке войск на харьковском направлении и оставлении Балаклеи и ряда других небольших населенных пунктов ради сохранения личного состава, в телеграм-каналах активно стала продавливаться идея, что виной всему межведомственный раздрай между армией, Росгвардией, ФСБ.

На самом деле, мысль о мифическом разладе силовиков идет из бородатых анекдотов: как-то в народе принято считать, что одни ведомства не признают авторитет других, конкурируют и даже враждуют.

"Враг этим пользуется. Периодически всплывающая информация о конфликтах – обычное #ципсо, которого каждый из нас уже вдоволь наглотался в комментах. Подобного рода фейки должны не только напугать нас, но и в конечном счете подорвать межведомственное взаимодействие – все по учебнику",

– объясняет публицист Михаил Делягин. Он напоминает, что "в недавних событиях на харьковском направлении равно героически звучат и Росгвардия, и ВС РФ, и народная милиция республик", так что фейк о разладе в рядах силовиков не выдерживает критики.

Еще один миф, который успешно используется для информационной диверсии, – мнимая конкуренция между ФСБ и ГРУ. Люди, которые хоть немного разбираются в ситуации, понимают, что эти два ведомства работают в разном поле: одно обеспечивает внутреннюю безопасность, другое ведет военную разведку. Им просто делить нечего. Но учитывая, что деятельность ФСБ и ГРУ крайне засекречена, официальные комментарии от них поступают редко, про них легко раздувать любой бред.

"Данный фактор обязательно необходимо учитывать при анализе ситуации в зоне ведения СВО, ведь таким образом Киев пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя – вместо этого "перемоги" происходят в соцсетях, создается пропагандистская картинка",

– предупреждает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Под наибольшим ударом в такой инфовойне находятся военные блогеры. Они, безусловно, являются лидерами мнений с тысячами подписчиков и обязаны фильтровать провокации ЦИПсО. Сейчас противник особенно заинтересован в том, чтобы их дезинформировать и пытаться транслировать с их площадок фейки. Ведь даже опытные военные обозреватели не застрахованы от обмана со стороны информаторов, которых мог подкупить или подготовить киевский режим.

Выход тут один: как бы ни было сложно, нужно включать голову и трезвым взглядом оценивать ситуацию. Ведь, как напоминает Мухин, "Интернет помнит всё".