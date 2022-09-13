Совет ОДКБ проведет заседание по ночному столкновению Армении с Азербайджаном

Ереван обратился к Кремлю и Совбезу ООН

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте, что Постоянный совет ОДКБ проводит заседание из-за обращения Еревана после обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном.

Армения также обратилась к Российской Федерации и Совету безопасности ООН. Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале обострения, передает "Свободная Пресса".

Так, Ереван утверждает, что азербайджанская сторона начала обстрел территории Армении с применением артиллерии и БПЛА в Гегаркуникской, Вайоцдзорской, Сюникской областях, которые не имеют никакого отношения к Карабаху, пишет URA.ru. По словам Пашиняна, Армения потеряла минимум 49 военнослужащих.

По некоторым данным, сторонам удалось договориться о перемирии с участием российской стороны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия жестко отомстила Украине за начало контрнаступления

Проблемы затронули многие регионы страны

Кадыров готовит "интересный сюрприз" для украинской армии

Глава Чечни заявил, что не станет раскрывать карты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей