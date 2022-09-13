Ереван обратился к Кремлю и Совбезу ООН

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте, что Постоянный совет ОДКБ проводит заседание из-за обращения Еревана после обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном.

Армения также обратилась к Российской Федерации и Совету безопасности ООН. Ереван и Баку обвиняют друг друга в начале обострения, передает "Свободная Пресса".

Так, Ереван утверждает, что азербайджанская сторона начала обстрел территории Армении с применением артиллерии и БПЛА в Гегаркуникской, Вайоцдзорской, Сюникской областях, которые не имеют никакого отношения к Карабаху, пишет URA.ru. По словам Пашиняна, Армения потеряла минимум 49 военнослужащих.

По некоторым данным, сторонам удалось договориться о перемирии с участием российской стороны.