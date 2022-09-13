В Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Как известно, сегодня противостояние коллективного Запада и Российской Федерации стало главной повесткой международной арены. Во всем мире внимательно следят за тем, как развиваются события. Недавнее заявление нашего главнокомандующего Владимира Путина о США привело в восторг жителей Китая.



Стоит отметить, что в Китайской Народной Республике с большим недоверием относятся к вашингтонской администрации. Китайцы хорошо понимают, что вместе с россиянами стали главными противниками американцев. На этом фоне жесткая позиция Владимира Владимировича весьма импонирует жителям Поднебесной.

Так, китайцы бурно отреагировали на слова Путина о том, что процесс дедолларизации в мировой экономике неизбежен.

"Вот настоящий слуга народа", "Могучий Путин-медведь справится", "Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", – пишут китайские интернет-пользователи.

Другие также отметили, что Пекину и Москве необходимо объединить усилия и вместе отвечать на вызовы современности.