В США объявили о приближении кровавой гражданской войны

В США объявили о приближении кровавой гражданской войны
Фото: www.unsplash.com
Дела в Америке оставляют желать лучшего

Вашингтонская администрация продолжает совать нос в дела многих государств, однако в самой Америке сложилась весьма тревожная ситуация. Так, все громче звучат разговоры о высокой вероятности начала полномасштабной гражданской войны на территории Соединенных Штатов Америки.

С соответствующим заявлением выступила бывший кандидат в американские главнокомандующие Тулси Гэббард. Государственная деятельница обратила внимание на то, что демократы все еще пытаются приравнять штурм Капитолия, который осуществили сторонники экс-главы государства Дональда Трампа, к террористической атаке.

Таким образом, демократы фактически готовы уравнять оппозиционно настроенных сограждан с террористами. По мнению Гэббард, такое "возмутительное и омерзительное" поведение может привести к жесткому расколу в обществе, который в конце концов выльется в полномасштабную и весьма кровавую гражданскую войну.

Несмотря на раздрай в собственном государстве, Вашингтон продолжает верховодить Украиной. При этом, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на американских экспертов, Незалежную так и не приняли в НАТО в связи с тем, что Украина проявляет вопиющую несостоятельность как государство.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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