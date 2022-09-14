Госдеп раскрыл новый коварный план против России

Госдеп раскрыл новый коварный план против России
Фото: www.unsplash.com
В Вашингтоне не стесняются рассказывать о стратегии по управлению миром

Белый дом продолжает активно участвовать в жизни других государств. Американцы ни в какую не хотят расставаться с браздами правления миром и придумывают новые хитроумные ходы для того, чтобы ослабить своих ближайших конкурентов. Так, в американском Госдепе честно рассказали о ближайших антироссийских планах.

С соответствующим заявлением выступила зампомощника главы Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Анджали Каур. Дама объявила, что сейчас Вашингтон намерен уделить пристальное внимание ситуации, которая сложилась в Центральной Азии. При этом главной задачей американцев в регионе станет "разъединение экономик" азиатских стран с Россией.

Американка сообщила, что сейчас Белый дом бросил все силы на то, чтобы связать экономики стран воедино и подчинить их американскому влиянию, в частности, через такой инструмент, как пресловутая борьба с изменением климата.

За счет хитроумной политики американские верховоды надеются отлучить азиатские страны от России и навязать им свои правила игры. Разумеется, Белый дом не готов добровольно отказаться от гегемонии на международной арене. При этом очевидно, что ситуация в мировом пространстве заметно изменилась, и США давно перестали доминировать.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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