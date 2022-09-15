Европейцы и американцы уже придумали способ

Отказ от присоединения к западной санкционной политике, а также недавнее обещание Реджепа Эрдогана углубить экономическое сотрудничество с Москвой встревожили Вашингтон и Брюссель. Страны Запада полагают, что Турция решила помочь России обойти действие ограничений – на этом фоне они усиливают давление на банковские организации страны, передает Financial Times.

США уже предприняли некоторые меры в отношении турецких банков, которые присоединились к платежной системе "МИР". Евросоюз, в свою очередь, собирается отправить в Турцию делегацию, чтобы лично выразить недовольство и обсудить этот вопрос с турецкими властями, сообщает телеканал "360".

"Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "МИР", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – заявил один из западных чиновников.

Пока Анкара является главной целью в этом вопросе для Вашингтона и Брюсселя. Затем внимание переключится на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

Ранее в Сети сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать российские карты "МИР". Как позже пояснили туроператоры, ограничения носят точечный характер, и пока речи о полном прекращении работы платежной системы нет.