Намерены отомстить: решение Эрдогана по России взбесило США и ЕС

Намерены отомстить: решение Эрдогана по России взбесило США и ЕС
Фото: Markiian LyseikoUkrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейцы и американцы уже придумали способ

Отказ от присоединения к западной санкционной политике, а также недавнее обещание Реджепа Эрдогана углубить экономическое сотрудничество с Москвой встревожили Вашингтон и Брюссель. Страны Запада полагают, что Турция решила помочь России обойти действие ограничений – на этом фоне они усиливают давление на банковские организации страны, передает Financial Times.

США уже предприняли некоторые меры в отношении турецких банков, которые присоединились к платежной системе "МИР". Евросоюз, в свою очередь, собирается отправить в Турцию делегацию, чтобы лично выразить недовольство и обсудить этот вопрос с турецкими властями, сообщает телеканал "360"

"Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "МИР", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – заявил один из западных чиновников.

Пока Анкара является главной целью в этом вопросе для Вашингтона и Брюсселя. Затем внимание переключится на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива. 

Ранее в Сети сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать российские карты "МИР". Как позже пояснили туроператоры, ограничения носят точечный характер, и пока речи о полном прекращении работы платежной системы нет. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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