"Путин посмеется": китайцы поиздевались над фон дер Ляйен после обвинений в адрес Кремля

"Путин посмеется": китайцы поиздевались над фон дер Ляйен после обвинений в адрес Кремля
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
Пользователи соцсетей высмеяли чиновницу после популистского высказывания

Китайские пользователи соцсети Weibo поиздевались над председателем Европейской комиссии Урсулой фон лер Ляйен за ее предложение прислать Кремлю счета за электричество, потребляемое Евросоюзом.

Пользователи закономерно предположили, что, следуя такой логике, можно сделать следующий вывод: Кремль управляет Европой, а президента Евросоюза – Владимир Путин.

"Фон дер Ляйен считает себя самой остроумной, видимо", "Значит, она отвечает не только за решение проблем в ЕС, она волнуется лишь за дела на территории Украины", "Сколько же терпения в европейцах", – пишут пользователи. 

Как отмечает источник, фон дер Ляйен сделала популистское заявление с призывом направить Российской Федерации счета за ЖКУ жителей Евросоюза после того, как европарламентарии обвинили ее в росте стоимости электроэнергии.

Источник: Weibo ✓ Надежный источник
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