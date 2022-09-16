Си отказался ужинать вместе с Путиным и Лукашенко - СМИ

Си отказался ужинать вместе с Путиным и Лукашенко - СМИ
Фото: Ju Peng/XinHua/www.globallookpress.com
Главы стран и без него весело провели время

Лидера Китая Си Цзиньпина не было минувшим вечером во время торжественного ужина глав стран, прибывших на саммит ШОС. Как сообщил источник в правительстве Узбекистана изданию Reuters, лидер решил отказаться от участия в мероприятии из-за китайских правил по COVID-19. 

Для Си эта поездка стала первой зарубежной с начала пандемии. В Китае даже при выезде в другие города он отказывался отставаться там с ночевкой, чтобы на заразиться коронавирусом. 

На групповых фото, которые были сделаны минувшим вечером, лидера не было. Хотя остальные главы стран, включая Владимира Путина, Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана, приняли участие в совместных мероприятих и неформальном ужине. Как сообщает телеканал "360", решение Си было связано с китайской политикой в отношении коронавируса. 

Беседа "без галстуков", как сообщают близкие к Кремлю журналисты, прошла в "атмосфере дружбы, сотрудничества и полного взаимопонимания". Они обратили внимание и на напитки, которые выбрали лидеры: Путин – шампанское, Лукашенко – водку, а остальные, попавшие на фото – и то, и другое. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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