Главы стран и без него весело провели время

Лидера Китая Си Цзиньпина не было минувшим вечером во время торжественного ужина глав стран, прибывших на саммит ШОС. Как сообщил источник в правительстве Узбекистана изданию Reuters, лидер решил отказаться от участия в мероприятии из-за китайских правил по COVID-19.

Для Си эта поездка стала первой зарубежной с начала пандемии. В Китае даже при выезде в другие города он отказывался отставаться там с ночевкой, чтобы на заразиться коронавирусом.

На групповых фото, которые были сделаны минувшим вечером, лидера не было. Хотя остальные главы стран, включая Владимира Путина, Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана, приняли участие в совместных мероприятих и неформальном ужине. Как сообщает телеканал "360", решение Си было связано с китайской политикой в отношении коронавируса.

Беседа "без галстуков", как сообщают близкие к Кремлю журналисты, прошла в "атмосфере дружбы, сотрудничества и полного взаимопонимания". Они обратили внимание и на напитки, которые выбрали лидеры: Путин – шампанское, Лукашенко – водку, а остальные, попавшие на фото – и то, и другое.