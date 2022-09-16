Обнаглевшая Польша требует от РФ репарации: политолог назвал реальные мотивы Варшавы

Обнаглевшая Польша требует от РФ репарации: политолог назвал реальные мотивы Варшавы
Filip Radwanski/www.globallookpress.com
Закулисные игры удобнее всего вести, прикрываясь "историей"

Польский лидер Анджей Дуда утверждает, что стране должны выплатить репарации за Вторую мировую не только немцы, но и Россия. Политолог Станислав Стремидловский объяснил, какие цели преследует Дуда.

Варшава давно утверждает, что именно СССР несет некую причастность к началу Второй мировой наравне с Германией. Понятно, что такие заявления оторваны от реальности и искажают историческую действительность. Дуда пытается продвинуть себя, используя в качестве популистского метода антироссийский дискурс. Ведь изначально сейм Польши постановил истребовать репарации лишь от Берлина.

Ирония в том, что польская сторона требует репарации от российской стороны за 1939 год. Правда в том, что основным приобретателем земель Польши являются Белоруссия с Украиной. Россия эти территории не получала.

Оппозиционеры предложили внести поправки и вытрясти деньги с РФ. Инициатор – один из депутатов "Польской народной партии", которая пытается разбавить антинемецкий дискурс правящей оппозиции. Истерию нагнетают, чтобы уничтожить конкурентов из "Гражданской платформы". Режим Дуды пытается сформировать у населения мнение, что те работают в интересах ФРГ.

Дуда же понимает, что, кроме президенства, в Польше ему ничего не светит. А для организаций повыше уровнем нужна русофобия – антинемецкая риторика точно не пройдет.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
новости партнеров

Пойдет ли Киев на Белгород: ВСУ стянули войска к российским границам

Больше всего сил наблюдается в Золочеве и Циркунах

"Украине придет конец": журналисты устроили перепалку с послом России из-за СВО

Представитель страны объяснил, в чем разница между спецоперацией и войной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей