Закулисные игры удобнее всего вести, прикрываясь "историей"

Польский лидер Анджей Дуда утверждает, что стране должны выплатить репарации за Вторую мировую не только немцы, но и Россия. Политолог Станислав Стремидловский объяснил, какие цели преследует Дуда.

Варшава давно утверждает, что именно СССР несет некую причастность к началу Второй мировой наравне с Германией. Понятно, что такие заявления оторваны от реальности и искажают историческую действительность. Дуда пытается продвинуть себя, используя в качестве популистского метода антироссийский дискурс. Ведь изначально сейм Польши постановил истребовать репарации лишь от Берлина.

Ирония в том, что польская сторона требует репарации от российской стороны за 1939 год. Правда в том, что основным приобретателем земель Польши являются Белоруссия с Украиной. Россия эти территории не получала.

Оппозиционеры предложили внести поправки и вытрясти деньги с РФ. Инициатор – один из депутатов "Польской народной партии", которая пытается разбавить антинемецкий дискурс правящей оппозиции. Истерию нагнетают, чтобы уничтожить конкурентов из "Гражданской платформы". Режим Дуды пытается сформировать у населения мнение, что те работают в интересах ФРГ.

Дуда же понимает, что, кроме президенства, в Польше ему ничего не светит. А для организаций повыше уровнем нужна русофобия – антинемецкая риторика точно не пройдет.