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Российский лидер Владимир Путин является одной из самых влиятельных персон на международной арене. Во всем мире каждое его слово анализируют тысячи экспертов. Заявление, сделанное Владимиром Владимировичем в августе текущего года, поразило опытных экспертов из Венгрии. Специалисты уверены, что слова Путина являются судьбоносными для Запада.
Речь идет о недавнем заявлении российского главнокомандующего, в котором он констатировал, что коллективный Запад готов пойти на все ради сохранения собственной гегемонии. Любые альтернативные пути развития кажутся властолюбивым западным политикам неприемлемыми. При этом такая позиция ввергает весь мир в застой. Ради сохранения западной гегемонии мир намеренно погружают в "мракобесие и отмену культуры".
Как отметили венгерские эксперты Миклош Кевехази и Ласло Богар, такие слова Путина ясно дают понять, что остальной мир постепенно объединяется против Запада, что приведет к судьбоносным переменам для всего международного пространства.
Венгры считают, что западные мироустроители зря пытаются организовать человечество в универсальную цивилизацию. На этом пути им уже готова противостоять разнородная группа стран, которые объединяет нежелание плясать под дудку Соединённых Штатов Америки.
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