Москва с иронией взирает на выкрутасы западных политиков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новый антироссийский выпад Польши и предложил обратиться к историческим фактам.



Так, недавно польские власти объявили, что хотели бы получить от Российской Федерации некие репарации за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. По мнению Варшавы, Москва после очистки мирового пространства от фашистской заразы, еще осталась "должна" полякам.

С соответствующим заявлением выступили на самом высоком уровне. О репарациях заговорил польский лидер Анджей Дуда.

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что в администрации нашего президента подобного рода заявления квалифицируют как "оголтелую русофобию". При этом российские историки тоже могут покопаться в прошлом и наверняка найдут основания для претензий к полякам.

"Может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить", – сказал голос Кремля.