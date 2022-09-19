Мера стала символичной для Токио и его претензий на Курилы

Указ премьер-министра России Михаила Мишустина о прекращении действия договора об упрощенном визовом режиме для японцев, которые ранее жили на Курилах, стало для Японии настоящим ударом. Такого мнения придерживаются обозреватели китайского издания Baijiahao.

Журналисты отмечают, что Токио с большим рвением присоединилось к санкциям против Москвы – только этого было достаточно, чтобы разозлить российские власти. Однако японцы на этом не остановились, дополнив все антироссийскими заявлениями, в результате чего Россия была вынуждена ответить.

"РФ одним движением вышибла Японию с Курил. Отныне японцам будет трудно снова вести какую-то деятельность на этих землях", – приводит перевод "ПолитРоссия".

Как указывается в статье, жест имел в большей степени символическое значение – так Москва дала Токио понять, что Курильские острова она никогда не отдаст. И вряд ли после этого возможны какие-то разговоры о построении бизнеса в регионе или возобновлении диалога по статусу Курил для японцев.

Китайские аналитики утверждают, что это является справедливой ценой для Японии и напоминанием, что чем более высокую позицию страна собирается занять, тем сильнее по ней ударят.