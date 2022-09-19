Власти России нанесли тяжелый удар по Японии одним указом

Власти России нанесли тяжелый удар по Японии одним указом
Фото: pixabay.com
Мера стала символичной для Токио и его претензий на Курилы

Указ премьер-министра России Михаила Мишустина о прекращении действия договора об упрощенном визовом режиме для японцев, которые ранее жили на Курилах, стало для Японии настоящим ударом. Такого мнения придерживаются обозреватели китайского издания Baijiahao.

Журналисты отмечают, что Токио с большим рвением присоединилось к санкциям против Москвы – только этого было достаточно, чтобы разозлить российские власти. Однако японцы на этом не остановились, дополнив все антироссийскими заявлениями, в результате чего Россия была вынуждена ответить.

"РФ одним движением вышибла Японию с Курил. Отныне японцам будет трудно снова вести какую-то деятельность на этих землях", – приводит перевод "ПолитРоссия". 

Как указывается в статье, жест имел в большей степени символическое значение – так Москва дала Токио понять, что Курильские острова она никогда не отдаст. И вряд ли после этого возможны какие-то разговоры о построении бизнеса в регионе или возобновлении диалога по статусу Курил для японцев. 

Китайские аналитики утверждают, что это является справедливой ценой для Японии и напоминанием, что чем более высокую позицию страна собирается занять, тем сильнее по ней ударят. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Дорого обойдется: в США нашли способ расплаты для Украины за помощь Запада

Границы Незалежной под угрозой

"Рогоносец истории": новый газопровод из России станет "смертью Европы"

В этом убеждены обычные французы, оказавшиеся дальновиднее политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей