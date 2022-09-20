"Новая Украина": раскрыты коварные планы на Белоруссию

"Новая Украина": раскрыты коварные планы на Белоруссию
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск хотят затащить в НАТО

Сегодня для многих очевидно, что конфликт на территории украинского государства является частью противостояния России и коллективного Запада. Киев – лишь марионетка, которую используют против нашей страны. Как подчеркнул белорусский лидер Александр Лукашенко, действующие на территории его Родины оппозиционеры хотят такой же судьбы и для Республики.

Батька заявил, что оппозиционные силы намерены свергнуть власть в Белоруссии. Они готовы бросить все силы на то, чтобы создать из Республики "новую Украину". Более того, люди, несогласные с действующими в Белоруссии властями, намерены сделать все для того, чтобы затянуть Минск в Североатлантический альянс.

Тем временем, действия украинских боевиков продолжают приводить к трагедиям. Интернет-издание "Свободная пресса" пишет, что под обстрелом Вооруженных сил Незалежной в Краснореченском погибли трое детей и четверо взрослых.

Освобожденные территории готовы пойти по новому пути и стать частью России. Как сообщает телеканал RT, республики Донбасса и другие регионы могут провести электронное голосование по вопросам вхождения в состав нашей страны.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
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